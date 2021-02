Silvio Berlusconi di nuovo nonno | il più giovane dei suoi figli diventerà padre

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) Fiocco in arrivo sulla porta di casa: dopo pochi mesi dal matrimonio, il piùdeidell’ex Presidente del Consiglio sta ora aspettando la nascita del primoo assieme alla fresca moglie, Federica Fumagalli. Quello in arrivo sarà peril dodicesimo nipote, frutto delle varie relazioni dei, cui ora si aggiunge anche Luigi. Luigie Federica Fumagalli: primoo per la coppia Non solo brutte notizie per: dopo la paura per le sue condizioni di salute che lo stanno costringendo a ricoveri sempre più frequenti, arriva ora una gioia dalla sua numerosissima famiglia. A portare in casa la buona ...