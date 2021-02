“Si sta rovinando”. Antonella Elia, il suo destino è già scritto. La ‘cantata’ arriva da chi la sa lunga (Di martedì 16 febbraio 2021) Non c’è pace per Antonella Elia. Da quando è diventata opinionista del ‘Grande Fratello Vip’, ha subito tantissimi attacchi da dentro e fuori la Casa per colpa di sue affermazioni molto dure. Basti ricordare le sue aspre critiche ad Elisabetta Gregoraci, ma soprattutto l’invettiva contro Samantha De Grenet, la quale aveva poi replicato duramente visto che aveva intaccato aspetti fisici legati però al tumore al seno con il quale era stata costretta a combattere. Ora un altro affondo sulla Elia. A parlare è un personaggio molto noto nel mondo della televisione, che ha messo in guardia Antonella Elia. Se dovesse continuare a comportarsi in questa maniera, c’è infatti il rischio che possa davvero rovinare quanto di bello costruito finora in tanti anni di carriera professionale. Un vero e proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Non c’è pace per. Da quando è diventata opinionista del ‘Grande Fratello Vip’, ha subito tantissimi attacchi da dentro e fuori la Casa per colpa di sue affermazioni molto dure. Basti ricordare le sue aspre critiche ad Elisabetta Gregoraci, ma soprattutto l’invettiva contro Samantha De Grenet, la quale aveva poi replicato duramente visto che aveva intaccato aspetti fisici legati però al tumore al seno con il quale era stata costretta a combattere. Ora un altro affondo sulla. A parlare è un personaggio molto noto nel mondo della televisione, che ha messo in guardia. Se dovesse continuare a comportarsi in questa maniera, c’è infatti il rischio che possa davvero rovinare quanto di bello costruito finora in tanti anni di carriera professionale. Un vero e proprio ...

giuseppeargent3 : @WRicciardi Coronavirus-varianti. Cari politici e medici corrotti (non tutti), la dovete smettere con il vostro ter… - giuseppeargent3 : @MarioDraghiPdC Coronavirus-varianti. Cari politici e medici corrotti (non tutti), la dovete smettere con il vostro… - giuseppeargent3 : Coronavirus-varianti. Cari politici e medici corrotti (non tutti), la dovete smettere con il vostro terrorismo e fa… - lallancita56 : #zengavó #tzvip #sovip Vorrei essere Rosina per mandare definitivamente a fanc.....Dayena. Non ho mai conosciuto un… - dylansmysoul1 : @_silvia21__ si aiut pure io quando devo fare i compiti ma allo stesso tempo voglio guardarmi un film/serie tv, all… -