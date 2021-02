Si lancia dal balcone per scappare dalla casa dell'amante: uomo in ospedale a San Valentino (Di martedì 16 febbraio 2021) Stando a quanto riporta la redazione di Salerno Today , l'uomo sposato aveva raggiunto l' amante nel suo appartamento approfittando dell'assenza del marito della donna. Quest'ultimo, però, forse ... Leggi su yeslife (Di martedì 16 febbraio 2021) Stando a quanto riporta la redazione di Salerno Today , l'sposato aveva raggiunto l'nel suo appartamento approfittando'assenza del maritoa donna. Quest'ultimo, però, forse ...

HuffPostItalia : Il marito torna a casa, l'amante si lancia dal balcone per scappare e finisce in ospedale - MutiCarla : RT @acs_italia: In occasione dell’Anno di #SanGiuseppe, indetto da #PapaFrancesco per celebrare il 150° anniversario della proclamazione a… - acs_italia : RT @acs_italia: In occasione dell’Anno di #SanGiuseppe, indetto da #PapaFrancesco per celebrare il 150° anniversario della proclamazione a… - marcelgiorda : RT @LucillaMasini: Salerno. Il marito torna a casa, l'amante si lancia dal balcone per scappare e finisce in ospedale. Quando hai un bell'u… - Elisaerre19 : Quando a San Valentino non vuoi rinunciare proprio a niente ?? -