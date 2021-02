Si chiude un era | arriva l’addio definitivo della famosa serie televisiva di Rai1

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo alcune indiscrezioni, la fortunata“Il Commissario Montalbano” sta per concludersi; la notizia ha colto di sprovvista gli affezionati spettatori. E’ la fine de “Il Commissario Montalbano”? Tutto sembra già deciso, almeno ascoltando le dichiarazioni di alcuni personaggi chiavicome Luca Zingaretti, nei panni del Commissario Montalbano, e Peppino Mazzotta, che interpreta l’ispettore capo Giuseppe Fazio. Proprio quest’ultimo ha rilasciato in proposito una dichiarazione al settimanale Gente: Il Montalbano televisivo è concluso. Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri. L’attore ha ...