Shoji Morimoto | il ragazzo giapponese pagato dalle star per oziare con loro

In tempo di Covid in tanti hanno dovuto reinventarsi e reinvitare il proprio lavoro. In Giappone c'è un ragazzo, Shoji Morimoto, che ha svoltato con un'idea geniale. pagato per non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

L'incredibile storia di Shoji Morimoto: in passato lavorava nell'editoria, ma ora si guadagna da vivere non facendo nulla o prestandosi a cose semplici e banali con la gente estranea. Grazie ad un tweet il 37enne giapponese ...

Molte persone disoccupate pubblicano un annuncio in cui indicano quale lavoro vorrebbero fare e quali competenze hanno. Il giapponese Shoji Morimoto ne ha pubblicato uno in cui è stato estremamente sincero, ha scritto che vorrebbe essere pagato per non fare nulla e che non sa fare niente. In realtà qualcosa fa: garantisce di stare ...

In tempo di Covid in tanti hanno dovuto reinventarsi e reinvitare il proprio lavoro. In Giappone c'è un ragazzo, Shoji Morimoto, che ha svoltato con un'idea geniale.

