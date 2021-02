Shiffrin d’oro in combinata, delusione Brignone (Di martedì 16 febbraio 2021) Mikaela Shiffrin domina la prova di slalom e si prende l'oro della combinata femminile ai Mondiali di Cortina. Per la statunitense, già bronzo in SuperG, si tratta del sesto titolo iridato della carriera. Sul podio la slovacca Petra Vlhova (+0'86) e la svizzera Michelle Gisin (+0"89), con le prime tre che in pratica hanno fatto un altro sport rispetto alle avversarie.delusione per Federica Brignone che dopo aver dominato il SuperG, esce dopo tre pali sulla pista Olympia delle Tofane. L'Italia si consola con il 4° posto di Elena Curtoni (+2"35) e il 6° di Marta Bassino (+3"54). "Mi girano le scatole, sono arrabbiata. Stavo sciando bene, anche con questa neve. Dopo la ricognizione pensavo tenessero meglio gli sci, sono andata troppo in là e sono uscita. Non sono nemmeno riuscita a farmi una manche di slalom. Ora ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 febbraio 2021) Mikaeladomina la prova di slalom e si prende l'oro dellafemminile ai Mondiali di Cortina. Per la statunitense, già bronzo in SuperG, si tratta del sesto titolo iridato della carriera. Sul podio la slovacca Petra Vlhova (+0'86) e la svizzera Michelle Gisin (+0"89), con le prime tre che in pratica hanno fatto un altro sport rispetto alle avversarie.per Federicache dopo aver dominato il SuperG, esce dopo tre pali sulla pista Olympia delle Tofane. L'Italia si consola con il 4° posto di Elena Curtoni (+2"35) e il 6° di Marta Bassino (+3"54). "Mi girano le scatole, sono arrabbiata. Stavo sciando bene, anche con questa neve. Dopo la ricognizione pensavo tenessero meglio gli sci, sono andata troppo in là e sono uscita. Non sono nemmeno riuscita a farmi una manche di slalom. Ora ...

m_dazzi : RT @neveitalia: Mikaela Shiffrin conquista l'oro in combinata a Cortina d'Ampezzo - alcinx : RT @neveitalia: Mikaela Shiffrin conquista l'oro in combinata a Cortina d'Ampezzo - neveitaliasport : RT @neveitalia: Mikaela Shiffrin conquista l'oro in combinata a Cortina d'Ampezzo - neveitalia : Mikaela Shiffrin conquista l'oro in combinata a Cortina d'Ampezzo - Robbetta : RT @rtl1025: ?? #Cortina2021: Combinata femminile. Medaglia d'oro per la statunitense Mikaela Shiffrin, argento per la slovacca Vhlova, bron… -

Ultime Notizie dalla rete : Shiffrin d’oro 18 Novembre 2020 Mikaela Shiffrin torna in gara a Levi dopo 10 mesi DoveSciare.it