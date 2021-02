Shamecards sono le cartoline vintage per dire basta alle sparatorie negli Usa

Leggi su wired

(Di martedì 16 febbraio 2021) Le(foto: Change the Ref)“Saluti da Parkland, Florida. La città della sparatoria alla Parkland High School”. I colori e la graficaquelli nostalgicamentegri delleche da bambini mandavamo dai luoghi di vacanza (prima di Instagram e di tutto il resto, ovviamente). La scritta e le immagini, invece, un pugno nello stomaco e ricordano una delle migliaia didi massa avvenuteStati Unitiultimi anni, in particolare nelle scuole. Quella al liceo di Parkland, per esempio, risale al 14 febbraio del 2018 e conta 17 vittime. La campagnaè appena stata lanciata dai famigliari delle vittime delle armiUsa e ha lo scopo di intasare ...