Serie B, Vicenza: vietato abbassare l’attenzione (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Vicenza sta vivendo un’ottima stagione da neopromossa: 12a posizione, ma la classifica è corta e non deve perdere colpi. C’è la Spal nel prossimo impegno e la squadra di Di Carlo ha bisogno di punti per restare lontano dai playoff. E’ un periodo difficile, ma i biancorossi stanno rispondendo a tono e ora come ora meritano la salvezza. Riusciranno a tenere fino alla fine del campionato? Un periodo difficile Il Vicenza sta vivendo un periodo molto duro. Le ultime 4 partite hanno visto risultati sfaforevoli in fatto di classifica ma ottimi in ottica morale per i biancorossi, che hanno portato a casa punti difficili. Pareggio con Venezia e Salernitana, vittoria con il Pordenone e sconfitta con il Monza. 4 impegni con 4 squadre in corsa per la Serie A, ed i biancorossi hanno saputo tener testa a tutte quante. Nella prossima gara ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilsta vivendo un’ottima stagione da neopromossa: 12a posizione, ma la classifica è corta e non deve perdere colpi. C’è la Spal nel prossimo impegno e la squadra di Di Carlo ha bisogno di punti per restare lontano dai playoff. E’ un periodo difficile, ma i biancorossi stanno rispondendo a tono e ora come ora meritano la salvezza. Riusciranno a tenere fino alla fine del campionato? Un periodo difficile Ilsta vivendo un periodo molto duro. Le ultime 4 partite hanno visto risultati sfaforevoli in fatto di classifica ma ottimi in ottica morale per i biancorossi, che hanno portato a casa punti difficili. Pareggio con Venezia e Salernitana, vittoria con il Pordenone e sconfitta con il Monza. 4 impegni con 4 squadre in corsa per laA, ed i biancorossi hanno saputo tener testa a tutte quante. Nella prossima gara ci ...

LaverdaPuppi : RT @AsiagoIt: Buongiorno amici! ?? ? ?Per la serie PANORAMI CHE FANNO BENE AL CUORE oggi vi regaliamo questo spettacolo! ?? Che ne dite? … - 11contro11 : Serie B, giornata 23: colpo del #Pisa a #Monza, sale il #Venezia #Ascoli #Brescia #Chievo #Cittadella #Cosenza… - Lucia07129120 : RT @AsiagoIt: Buongiorno amici! ?? ? ?Per la serie PANORAMI CHE FANNO BENE AL CUORE oggi vi regaliamo questo spettacolo! ?? Che ne dite? … - AsiagoIt : Buongiorno amici! ?? ? ?Per la serie PANORAMI CHE FANNO BENE AL CUORE oggi vi regaliamo questo spettacolo! ?? Che… - Olivier_Vicenza : @BzBroono @virginiaraggi Della serie: decidetevi. Si assumono pullman interi di dipendenti o sono troppi? Se non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Vicenza Condanne da espiare: tre gli arresti nelle ultime ore

...- I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno proceduto nelle ultime ore ad una serie di ... Infine, i Carabinieri di Castelfranco , all'esito di ricerche, hanno proceduto, a Vicenza, all'...

Sanremo, Michielin canta con Fedez: Ascolto Totti contro l'ansia da festival

Se l'inizio di Sanremo fissato al 2 marzo, il 25 febbraio Francesca Michielin pubblicher il primo di una serie di podcast. Ci sto lavorando da tanto tempo. Sar incentrato su per che cosa lottano le ...

Pallacanestro, serie B: Antenore Energia cade nel derby con Vicenza PadovaOggi Serie B, Vicenza: vietato abbassare l’attenzione

Il Vicenza sta vivendo un periodo duro: molti impegni difficili, ma la squadra di Di Carlo non va sottovalutata e sta rispondendo a tono.

Spal, col Vicenza è anche storia: tutti i contorni di una grande sfida

Lettera per lettera, uomini, fatti e partite che hanno caratterizzato le sfide tra due delle provinciali per antonomasia del calcio italiano ...

...- I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno proceduto nelle ultime ore ad unadi ... Infine, i Carabinieri di Castelfranco , all'esito di ricerche, hanno proceduto, a, all'...Se l'inizio di Sanremo fissato al 2 marzo, il 25 febbraio Francesca Michielin pubblicher il primo di unadi podcast. Ci sto lavorando da tanto tempo. Sar incentrato su per che cosa lottano le ...Il Vicenza sta vivendo un periodo duro: molti impegni difficili, ma la squadra di Di Carlo non va sottovalutata e sta rispondendo a tono.Lettera per lettera, uomini, fatti e partite che hanno caratterizzato le sfide tra due delle provinciali per antonomasia del calcio italiano ...