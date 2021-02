Serie A, panchine sempre più bollenti: rischiano l’esonero tre allenatori (Di martedì 16 febbraio 2021) Serie A, panchine sempre più bollenti dopo la fine dell’ultima giornata di campionato. I giochi sono ancora tutti aperti (e ci mancherebbe), ma diversi club vivono delle difficoltà profondissime che ad inizio anno erano difficilmente pronosticabili. Le qualità delle rose messe a disposizione di questo tris di allenatori terminato sulla graticola è inversamente proporzionale all’attuale situazione in classifica che vede a rischio retrocessione tre società che, a bocce ferme, avrebbero dovuto occupare la metà della graduatoria salvandosi con assoluta tranquillità. Ma il calcio, si sa, riesce spesso a sovvertire i pronostici consegnandoci una realtà “distorta” capace di diventare vera partita dopo partita: Benevento e Spezia, ad esempio, erano date per spacciate insieme al Crotone. Con un bel gioco, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021)A,piùdopo la fine dell’ultima giornata di campionato. I giochi sono ancora tutti aperti (e ci mancherebbe), ma diversi club vivono delle difficoltà profondissime che ad inizio anno erano difficilmente pronosticabili. Le qualità delle rose messe a disposizione di questo tris diterminato sulla graticola è inversamente proporzionale all’attuale situazione in classifica che vede a rischio retrocessione tre società che, a bocce ferme, avrebbero dovuto occupare la metà della graduatoria salvandosi con assoluta tranquillità. Ma il calcio, si sa, riesce spesso a sovvertire i pronostici consegnandoci una realtà “distorta” capace di diventare vera partita dopo partita: Benevento e Spezia, ad esempio, erano date per spacciate insieme al Crotone. Con un bel gioco, ...

