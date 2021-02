Sequestrati beni e società a 3 imprenditori di Gela per 68 milioni (Di martedì 16 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

GDF : #GDF #Torino: scoperta evasione fiscale milionaria. Sequestrati beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro. De… - GDF : #GDF e #DIA #Caltanissetta: #sequestrati beni e società per un valore complessivo di 68 milioni di #euro nella disp… - GDF : #GdF Napoli e #GICO: #sequestrati beni del valore di oltre 10 milioni di euro ad un #affiliato di spicco del clan “… - SantinomySm : RT @GDF: #GDF e #DIA #Caltanissetta: #sequestrati beni e società per un valore complessivo di 68 milioni di #euro nella disponibilità di tr… - magdulka64 : RT @GDF: #GDF e #DIA #Caltanissetta: #sequestrati beni e società per un valore complessivo di 68 milioni di #euro nella disponibilità di tr… -