Se anche Holly e Benji finisce in Tribunale per violenza di genere siamo proprio alla frutta

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il razzismo e ladinon si combattono a suon di censura e di politicamente corretto, posdirlo? Sentir dire cheè da censura è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati ma visto che il problema ormai si è posto e la notizia ha fatto letteralmente il giro del mondo, sicuramente posiniziare a temere il peggio per il futuro del cinema e della serialità, sia essa che sia televisiva che non.luce del fatto che il passato non si cambia e che alcune scelte di produzione sono fruttodei tempi che erano, ecco che l’unico metodo in voga in questo momento per tagliare e ricucire è la censura e quelli che ormai posdefinire fanatici ed estremisti del politicamente corretto ci stanno ormai ...