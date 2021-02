Scuole superiori, in Veneto si prosegue al 50% fino al 6 marzo: cautela per varianti. Nota (Di martedì 16 febbraio 2021) Nota del 16 febbraio della Regione Veneto e dell'Usr: prosecuzione attività didattica in presenza per il 50% della popolazione studentesca delle Scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021)del 16 febbraio della Regionee dell'Usr: prosecuzione attività didattica in presenza per il 50% della popolazione studentesca delle. L'articolo .

orizzontescuola : Scuole superiori, in Veneto si prosegue al 50% fino al 6 marzo: cautela per varianti. Nota - GiffoniHub : Anche quest'anno Giffoni Innovation Hub è partner di Innovation Village, con lo scopo di incentivare i processi di… - simastatecalmi : @ggruund Ma è come se ci fosse, e mascherato. Poi se non lo si vuole vedere è un altro conto. Scuole superiori, lu… - johndorkian : dai però almeno quest'anno con le polemiche c'è originalità, bisogna ammetterlo. prima la gpa, poi come chiamiamo l… - zuccaro_sonia : @ggruund @simastatecalmi Noi attualmente siamo in lock-down totale. E non credo che la nostra Provincia sia l'unica… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole superiori Scuola ed emergenza Covid: i sindacati modenesi incontrano l'Ausl

...delle scuole. Inoltre, sono dati che dovrebbero raccomandare estrema prudenza nelle decisioni e nelle scelte dei prossimi giorni di aumentare la frequenza dal 50 al 75% negli istituti superiori. ...

Alla scoperta della Città incantata

... CINEMA&STORIA ha l'obiettivo di raccontare agli studenti delle superiori il Novecento attraverso ... sono da sempre seguiti con successo: nel triennio 2017 - 2020 hanno partecipato 170 scuole , 425 ...

Didattica a distanza I tablet del Rotary per le scuole superiori LA NAZIONE Gaetana Morgante della S. Anna di Pisa per il Rule of Law Report

Pisa, 16 feb. (askanews) - Gaetana Morgante, docente di Diritto penale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e direttrice dell'Istituto ...

Scuola, Giannelli (presidi): Difficile pensare a rientro al 100%

(LaPresse) – “Direi che in questo momento è molto difficile pensare di riportare tutti gli studenti in classe al 100%, però è un obiettivo di lungo termine al quale dobbiamo prestare attenzione”. Mila ...

...delle. Inoltre, sono dati che dovrebbero raccomandare estrema prudenza nelle decisioni e nelle scelte dei prossimi giorni di aumentare la frequenza dal 50 al 75% negli istituti. ...... CINEMA&STORIA ha l'obiettivo di raccontare agli studenti delleil Novecento attraverso ... sono da sempre seguiti con successo: nel triennio 2017 - 2020 hanno partecipato 170, 425 ...Pisa, 16 feb. (askanews) - Gaetana Morgante, docente di Diritto penale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e direttrice dell'Istituto ...(LaPresse) – “Direi che in questo momento è molto difficile pensare di riportare tutti gli studenti in classe al 100%, però è un obiettivo di lungo termine al quale dobbiamo prestare attenzione”. Mila ...