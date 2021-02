Scuole Marche, dal 1° marzo vaccino al personale della scuola (Di martedì 16 febbraio 2021) Nelle Marche, "dal primo marzo inizierà somministrazione dei vaccini al personale della scuola; dal 2 marzo alle forze di polizia, a magistratura, forze armate, vigili del fuoco, polizia locale e volontari della protezione civile più personale civile prefetture e delle Questure". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) Nelle, "dal primoinizierà somministrazione dei vaccini al; dal 2alle forze di polizia, a magistratura, forze armate, vigili del fuoco, polizia locale e volontariprotezione civile piùcivile prefetture e delle Questure". L'articolo .

