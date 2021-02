Scuola, il Tar Campania respinge due ricorsi presentati dai genitori No Dad (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Tar Campania ha respinto due ricorsi presentati da gruppi di genitori che chiedevano la riapertura delle scuole nei comuni di Castellammare di Stabia e di Poggiomarino, in provincia di Napoli. In entrambi i casi la quinta sezione del tribunale amministrativo regionale, presidente Maria Abbruzzese, ha ritenuto fondate le ordinanze dei due sindaci alla luce dell’andamento del contagio su scala locale e, in particolare, “l’incontrollato aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi”. I giudici definiscono “inquietante” l’aumento percentuale di contagi a Castellammare di Stabia, 326%, e a Poggiomarino, 164%, in entrambi i casi percentuali “assai superiori a quanto riscontrabile in altri comuni della Campania e comunque alla media regionale”. Inoltre, dai dati dell’Unità di crisi della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Tarha respinto dueda gruppi diche chiedevano la riapertura delle scuole nei comuni di Castellammare di Stabia e di Poggiomarino, in provincia di Napoli. In entrambi i casi la quinta sezione del tribunale amministrativo regionale, presidente Maria Abbruzzese, ha ritenuto fondate le ordinanze dei due sindaci alla luce dell’andamento del contagio su scala locale e, in particolare, “l’incontrollato aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi”. I giudici definiscono “inquietante” l’aumento percentuale di contagi a Castellammare di Stabia, 326%, e a Poggiomarino, 164%, in entrambi i casi percentuali “assai superiori a quanto riscontrabile in altri comuni dellae comunque alla media regionale”. Inoltre, dai dati dell’Unità di crisi della ...

Notiziedi_it : Scuola, Tar respinge 2 ricorsi ‘no dad’: “Inquietante” per i giudici l’aumento dei contagi a Castellammare e Poggio… - MisterLex_it : #Mascherine a scuola per #bambini da 6 e 11 anni: il remand del #Tar. Questa volta il Tar del Lazio, con l’ordinanz… - mbartolotta63 : RT @Lacasespoglia: Aggiungo, su #Gelmini, il pessimo e mai ricordato tentativo di subordinare la concessione di orario di sostegno ai ragaz… - rep_napoli : Scuola, Tar respinge 2 ricorsi 'no dad': 'Inquietante' per i giudici l'aumento dei contagi a Castellammare e Poggio… - ottopagine : Scuola: tar respinge due ricorsi 'no dad' su riaperture #Napoli -