Scuola di San Giovanni in Fiore (Cosenza) ricerca docente di sostegno: domande entro 19 febbraio

L'Istituto Comprensivo "Bandiera" di San Giovanni in Fiore (Cosenza) ricerca un docente per la classe di concorso ADEE – Posto di sostegno Scuola Primaria per un incarico fino alla fine delle lezioni, 24 ore settimanali.

