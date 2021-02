Scontro Salvini-Zingaretti sull’euro. Il leghista: “Solo la morte è irreversibile”. Il dem: “La moneta unica rafforza l’Italia” (Di martedì 16 febbraio 2021) Scontro tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti sull’euro. Il leghista: “Nulla è irreversibile”. Il dem: “rafforza l’Italia”. ROMA – E’ Scontro tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti sull’euro. Dopo l’incontro ‘segreto’ della giornata di lunedì 15, il clima è diventato di nuovo teso nella maggioranza. “C’è Solo la morte di irreversibile – la risposta del leader leghista ad una domanda sull’ero – siamo nelle mani di Dio“. Non si è fatta attendere la replica del leader del Nazareno. “L’Euro e l’Europa sono la dimensione dove pensare e rafforzare il futuro dell’Italia. Dovrebbe ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021)tra Matteoe Nicola. Il: “Nulla è”. Il dem: “”. ROMA – E’tra Matteoe Nicola. Dopo l’incontro ‘segreto’ della giornata di lunedì 15, il clima è diventato di nuovo teso nella maggioranza. “C’èladi– la risposta del leaderad una domanda sull’ero – siamo nelle mani di Dio“. Non si è fatta attendere la replica del leader del Nazareno. “L’Euro e l’Europa sono la dimensione dove pensare ere il futuro del. Dovrebbe ...

