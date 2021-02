Sconcerti | Cambiare posizione a Ronaldo significa ucciderlo Cristiano vive per la sua vanità

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario, parla a Calciomercato.com di Inter, Juventus e. “Mettiamola così: se do questa Juve a Conte forse vince il campionato, se invece do l’Inter a Pirlo non credo di trovarla al primo posto. Da Conte a Pirlo, l’abitudine alla competenza nella fasi di gioco è diversa. Conte è una certezza per i giocatori, Pirlo continua a sperimentare. Anche con”. Su CR7: “Siamo davanti a un fenomeno. Però quando un fuoriclasse a quell’età ha un periodo per lui imprevisto, un momento di piccola deriva o piccolo abbandono, allora si accende una spia. Detto questo Pirlo l’ha rinchiuso dentro una gabbia. Prima a sinistra, poi centravanti, anche durante la stessa partita; l’ho visto pestarsi i piedi con Chiesa, cercare lo stesso spazio con Morata. Spostare ...

Commenta per primo, ma Pirlo non era stato scelto perché 'vincere non basta più' e bisognava dare anche ... Cioè i centravanti puri, che ti costringono agioco. E' cambiata la ...DiceL'Inter ha meritato di vincere . Il Milan è stato miracoloso ad aver tenuto fino in ... un'agilità che ha un unico binario ma che costringe la squadra aritmo per seguirlo. Con ...