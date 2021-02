Scienza e tecnologia italiane a protezione dei beni culturali (Di martedì 16 febbraio 2021) Che cosa possono avere in comune i Guerrieri di terracotta rinvenuti dopo 2000 anni di oblio durante lo scavo di un pozzo nello Xi’an e la Fontana Antica di Piazza San Pietro realizzata durante i lavori di sistemazione della piazza ad opera del Bernini? Di certo un estremo bisogno di protezione. Il mondo della pietra è sempre stato ricco di storia. Marmi, graniti, tufo e terracotta sin dalla preistoria hanno preso vita per trasformarsi nell’enorme patrimonio culturale che rende unici i paesi di antica civilizzazione come il nostro. A partire dalla metà dello scorso secolo però i processi di degrado di questo immenso patrimonio hanno subito una accelerazione senza precedenti, a causa dei crescenti fenomeni di inquinamento: il loro decadimento è stato più rovinoso negli ultimi 50 anni che in tutti i secoli precedenti, opere rimaste intatte per migliaia di anni mostrano ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Che cosa possono avere in comune i Guerrieri di terracotta rinvenuti dopo 2000 anni di oblio durante lo scavo di un pozzo nello Xi’an e la Fontana Antica di Piazza San Pietro realizzata durante i lavori di sistemazione della piazza ad opera del Bernini? Di certo un estremo bisogno di. Il mondo della pietra è sempre stato ricco di storia. Marmi, graniti, tufo e terracotta sin dalla preistoria hanno preso vita per trasformarsi nell’enorme patrimonio culturale che rende unici i paesi di antica civilizzazione come il nostro. A partire dalla metà dello scorso secolo però i processi di degrado di questo immenso patrimonio hanno subito una accelerazione senza precedenti, a causa dei crescenti fenomeni di inquinamento: il loro decadimento è stato più rovinoso negli ultimi 50 anni che in tutti i secoli precedenti, opere rimaste intatte per migliaia di anni mostrano ...

Nanotecnologia si chiama quel sapere scientifico in cui convergono discipline come la fisica quantistica, la biologia molecolare e la scienza dei materiali. Attraverso la nanotecnologia è possibile ...

Le nanotecnologie sono di recente venute in soccorso tanto alla fontana di Piazza San Pietro che di un certo numero di “guerrieridi terracotta" cinesi ...

