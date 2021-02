Sci, primo oro per l’Italia: la Bassino vince a Cortina nel parallelo (Di martedì 16 febbraio 2021) Marta Bassino regala all'Italia il primo oro nel Mondiale in corso di svolgimento a Cortina. Un oro nel parallelo femminile che gli consentirà di avere maggiore autostima per il gigante iridato di giovedì dove Marta ha già vinto in Coppa del Mondo quattro gare in questa edizione: Solden, Courchevel, 2 a Kranjska Gora In finale, la 24enne di Cuneo ha battuto l’austriaca Katharina Liensberger: vittoria pazzesca arrivata sul filo, visto che Marta ha recuperato al centesimo lo svantaggio nella prima manche (50) e ha avuto la meglio perché ha segnato il miglior tempo nella seconda manche.“Incredibile, bellissimo - le prime parole della Bassino -. E’ stata veramente una lotta, c’era da combattere, sapevamo che la parte blu era più lenta. Questa per ora è la ciliegina sulla torta, mi sono tolta un peso. Una ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 febbraio 2021) Martaregala all'Italia iloro nel Mondiale in corso di svolgimento a. Un oro nelfemminile che gli consentirà di avere maggiore autostima per il gigante iridato di giovedì dove Marta ha già vinto in Coppa del Mondo quattro gare in questa edizione: Solden, Courchevel, 2 a Kranjska Gora In finale, la 24enne di Cuneo ha battuto l’austriaca Katharina Liensberger: vittoria pazzesca arrivata sul filo, visto che Marta ha recuperato al centesimo lo svantaggio nella prima manche (50) e ha avuto la meglio perché ha segnato il miglior tempo nella seconda manche.“Incredibile, bellissimo - le prime parole della-. E’ stata veramente una lotta, c’era da combattere, sapevamo che la parte blu era più lenta. Questa per ora è la ciliegina sulla torta, mi sono tolta un peso. Una ...

