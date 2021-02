Sci: Panza (Lega), ‘serve rispetto per filiera ‘montagna’, no annunci con comunicati stampa’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Auspichiamo che non ci siano più comportamenti di questo genere” misure di questo tipo, “annunciate la sera per la mattina”. Non nasconde il suo disappunto con l’AdnKronos, Alessandro Panza eurodeputato della Lega e responsabile delle ‘Politiche per le aree montane’ del partito di Matteo Salvini, dopo il dietrofront sulla riapertura degli impianti sciistici. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Auspichiamo che non ci siano più comportamenti di questo genere” misure di questo tipo, “ate la sera per la mattina”. Non nasconde il suo disappunto con l’AdnKronos, Alessandroeurodeputato dellae responsabile delle ‘Politiche per le aree montane’ del partito di Matteo Salvini, dopo il dietrofront sulla riapertura degli impianti sciistici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LegaSalvini : #PANZA: “GLI IMPIANTI DI SCI DEVONO RIAPRIRE. METTERLO IN DISCUSSIONE È MANCANZA DI BUONSENSO” - Giulian54241405 : RT @LegaSalvini: #PANZA: “GLI IMPIANTI DI SCI DEVONO RIAPRIRE. METTERLO IN DISCUSSIONE È MANCANZA DI BUONSENSO” - alepanzaoff : Panza (Lega): Grazie al neo ministro Garavaglia che ha raccolto il grido d’aiuto della gente di #montagna. Ristori… - vincenzopagano4 : RT @LegaSalvini: #PANZA: “GLI IMPIANTI DI SCI DEVONO RIAPRIRE. METTERLO IN DISCUSSIONE È MANCANZA DI BUONSENSO” - VincenzaChiefa : RT @LegaSalvini: #PANZA: “GLI IMPIANTI DI SCI DEVONO RIAPRIRE. METTERLO IN DISCUSSIONE È MANCANZA DI BUONSENSO” -