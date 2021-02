Sci | Mondiali Cortina | Bassino oro in gigante parallelo

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Martaha vinto la medaglia d'oro nelaidi sci di2021. La 24enne piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto l'austriaca Katharina Liensberger in una finale molto tirata. Per l'Italia arriva così la prima medaglia di questa rassegna iridata.

tg2rai : Le immagini delle @FrecceTricolori che hanno sorvolato le piste dei mondiali di sci di @cortina2021. - Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - lucianonobili : Che emozione lo spettacolo delle Frecce Tricolori prima della gara di discesa libera dei Mondiali di Sci a #Cortina… - darioderrico : RT @Eurosport_IT: Finalmente arriva la prima medaglia per l'Italia, ed è tutta d'oro con Marta #Bassino nel parallelo! ???????? #EurosportSCI… - Blackskorpion4 : RT @Agenzia_Ansa: Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cortina d'… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Mondiali

La prima medaglia per l 'Italia aidi Cortina è arrivata, finalmente, ed è d'oro. L'ha vinta Marta Bassino nel parallelo femminile, la piemontese ha rimesso glida gigante è tornata a volare. Battuta in finale l'austriaca ...Mathieu Faivre ha vinto il gigante parallelo aidialpino di Cortina 2021 conquistando la prima storica medaglia d'oro iridata nella disciplina in campo maschile. Il francese ha avuto la meglio del croato Filip Zubcic nella doppia ...Prima medaglia azzurra al mondiale di sci di Cortina, Marta Bassino ha vinto l'oro nel gigante parallelo. Il suo pensiero è andato alla sua squadra e a Sofia Goggia, assente ...Medaglia d’oro per Marta Bassino ai Mondiali di sci di Cortina. L’atleta piemontese ha vinto il titolo nel gigante parallelo, dando così il primo podio agli azzurri in questa rassegna iridata. In ...