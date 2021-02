Sci | Mondiali Cortina | Bassino oro in gigante parallelo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Martaha vinto la medaglia d'oro nelaidi sci di2021. La 24enne piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto l'austriaca Katharina Liensberger in una finale molto tirata. Per l'Italia arriva così la prima medaglia di questa rassegna iridata. Il bronzo nella finale per il terzo posto è andato alla francese Tessa Worley, che ha avuto la meglio sulla statunitense Paula Moltzan. La transalpina in semifinale era stata battuta proprio dalla, che nel derby azzurro dei quarti si era imposta sull'altra azzurra Federica Brignone.