Sci alpino | quanto aveva dato Federica Brignone a Marta Bassino nella prima manche? Avrebbe perso lo stesso!

(Di martedì 16 febbraio 2021)ha conquistato la medaglia d’oro nel parallelo ai Mondiali 2021 di sci. Il sigillo della piemontese è giunto in maniera inattesa: in mattinata si era qualificata al tabellone a eliminazione diretta con l’ultimo tempo utile e con appena un centesimo di vantaggio sulladelle escluse; nel pomeriggio è riuscita a imporsi grazie a due parimerito (in semifinale contro la francese Tessa Worley, in finale con l’austriaca Katharina Liensberger, anch’ella successivamente premiata col metallo più prezioso). L’azzurra ha eliminatoin un derby tutto italiano ai quarti di finale. Sulle nevi di Cortina d’Ampezzo,la...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

L Italia si sblocca a Cortina! Dopo alcune delusioni e podi sfiorati, è Marta Bassino a far risuonare l Inno di Mameli ai Mondiali divincendo l oro nel gigante parallelo dopo una gara incredibile. Dalla qualificazione risicata in mattinata ( un solo centesimo meglio di Lara Della Mea, la prima esclusa ) alla finalissima ...'È stata la gara più ingiusta e più assurda. Sono nera. Mi spiace perché poi è arrivata la medaglia d'oro, che è bellissima. Un parallelo lo devi fare dritto, non puoi farlo che gira in quel modo. Chi ...Marta Bassino ha conquistato la medaglia d'oro nel parallelo ai Mondiali 2021 di sci alpino. Il sigillo della piemontese è giunto in maniera inattesa: in mattinata si era qualificata al tabellone a el ...Marta Bassino conquista il settimo oro iridato della storia dell'Italia femminile dello sci alpino: si spezza così un digiuno lungo 24 anni, da Sestriere 1997, quando Deborah Compagnoni centrò la magn ...