Sci alpino | quanti soldi ha guadagnato Marta Bassino con l’oro ai Mondiali? Montepremi per la vittoria in parallelo

(Di martedì 16 febbraio 2021)si è laureata Campionessa del Mondo di. La piemontese, qualificatasi al tabellone a eliminazione diretta con l’ultimo tempo utile e con appena un centesimo di vantaggio sulla prima delle escluse, è riuscita a fare saltare il banco e a conquistare un’insperata medaglia d’oro ai2021 di sci. L’azzurra è stata davvero spettacolare a Cortina d’Ampezzo e nei testa a testa del pomeriggio si è esaltata, sfruttando al meglio la più veloce pista rossa dove aveva il vantaggio di disputare le seconde manche e dove ha sempre recuperato lo svantaggio accumulato nella prima run. La 24enne, quest’anno vincitrice di ben quattro giganti e attuale leader della Coppa del Mondo di specialità, ha trionfato in maniera inattesa, anche grazie a due affermazione per parimerito in ...