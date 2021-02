Sci alpino, oro a Katharina Liensberger dopo il ricorso dell’Austria! Perchè Bassino ha vinto a pari merito (Di martedì 16 febbraio 2021) Una giornata ricca di emozioni e, soprattutto, di polemiche. Una gara stranissima, con un regolamento cervellotico che non ha favorito sicuramente gli sciatori e gli spettatori. Si sono assegnati nel pomeriggio i titoli del parallelo ai Mondiali di sci alpino in quel di Cortina e, a fine gara, in tanti sono rimasti insoddisfatti, attaccando la FIS. L’epilogo, nella prova al femminile, è stato clamoroso: l’Italia si è esaltata con la rimonta di Marta Bassino che ha raggiunto nella seconda run della Big Final l’austriaca Katharina Liensberger, vincendo a pari merito. Il regolamento in un primo momento aveva premiato solamente l’atleta del Bel Paese, poi, però, in seguito è arrivato il cambio: dopo il ricorso dell’Austria è stata assegnata la doppia ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Una giornata ricca di emozioni e, soprattutto, di polemiche. Una gara stranissima, con un regolamento cervellotico che non ha favorito sicuramente gli sciatori e gli spettatori. Si sono assegnati nel pomeriggio i titoli del parallelo ai Mondiali di sciin quel di Cortina e, a fine gara, in tanti sono rimasti insoddisfatti, attaccando la FIS. L’epilogo, nella prova al femminile, è stato clamoroso: l’Italia si è esaltata con la rimonta di Martache ha raggiunto nella seconda run della Big Final l’austriaca, vincendo a. Il regolamento in un primo momento aveva premiato solamente l’atleta del Bel Paese, poi, però, in seguito è arrivato il cambio:ildell’Austria è stata assegnata la doppia ...

