Sci alpino, Mondiali: tabellone parallelo uomini. L’avversario di De Aliprandini (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato appena rilasciato il tabellone del parallelo maschile dei Mondiali di Cortina 2021, al via alle ore 14:00 con un solo italiano qualificato, e cioè Luca De Aliprandini, che ha conseguito il sesto tempo sulla pista rossa, 32?63, a 84 centesimi dal migliore in questo senso, lo svizzero Loic Meillard. Sull’altro tracciato, quello blu, si è invece rivelato come il più veloce l’austriaco Fabio Gstrein, in 32?02, comunque 23 centesimi più lento rispetto a Meillard. Numerosissime le uscite di scena, soprattutto sul percorso blu: ne ha fatto le spese anche il nostro Giovanni Franzoni. Giovanni Borsotti e Riccardo Tonetti sono usciti con 33?13 e 33?14, rispettivamente 13° e 14° tempo sulla pista rossa. Non semplice il compito per De Aliprandini negli ottavi, visto che pesca lo svizzero Odermatt, e più ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato appena rilasciato ildelmaschile deidi Cortina 2021, al via alle ore 14:00 con un solo italiano qualificato, e cioè Luca De, che ha conseguito il sesto tempo sulla pista rossa, 32?63, a 84 centesimi dal migliore in questo senso, lo svizzero Loic Meillard. Sull’altro tracciato, quello blu, si è invece rivelato come il più veloce l’austriaco Fabio Gstrein, in 32?02, comunque 23 centesimi più lento rispetto a Meillard. Numerosissime le uscite di scena, soprattutto sul percorso blu: ne ha fatto le spese anche il nostro Giovanni Franzoni. Giovanni Borsotti e Riccardo Tonetti sono usciti con 33?13 e 33?14, rispettivamente 13° e 14° tempo sulla pista rossa. Non semplice il compito per Denegli ottavi, visto che pesca lo svizzero Odermatt, e più ...

ItalianAirForce : Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle… - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - OA_Sport : Sci alpino: il tabellone del parallelo maschile con la complicata sfida per De Aliprandini - sportface2016 : #Sci, Mondiali #Cortina2021: il tabellone della fase finale del #parallelo maschile -