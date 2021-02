Sci alpino | Mondiali | le pagelle di oggi FIS disastrosa e format bocciato Bassino brava e fortunata | Faivre splende d’oro

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ledel parallelo deidi Cortina 2021. Una gara che ha portato a numerose polemiche, ma che ha comunque visto una fantastica vittoria di Marta. Al maschile il titolo è andato a Mathieu. FIS 2: inaccettabile che in un Mondiale ci possa essere una gara come il parallelo di. Una situazione paradossale dove è diventato favorito chi è andato peggio in qualifica. Un tracciato con due piste una nettamente più veloce dell’altra, un regolamento totalmente sbagliato e senza senso. Un regolamento a volte incomprensibile e che anche le stesse atlete non conoscevano o che non hanno ben compreso. Un fallimento su tutta la linea. Del parallelo, nonostante l’oro italiano, ne potevamo fare anche a meno. Marta9:e ...