Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: Brignone e Bassino a caccia della medaglia in parallelo. Gli azzurri provano a stupire (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Italia si affida al parallelo per provare a cancellare lo zero dal medagliere dei Mondiali di Cortina. La gara che fa il suo esordio nella rassegna iridata pare essere l’occasione giusta per la squadra azzurra, che si gioca carte da medaglia molto importanti. Un format rivoluzionato per l’occasione con la fase di qualificazione che gli atleti divisi in due gironi e su una pista diversa rispetto a quella della fase finale. I migliori otto di ogni gruppo (al termine di due discese) si qualificheranno per la sfide ad eliminazione diretta, con due manche per ogni turno dagli ottavi fino alla finale. In campo femminile l’Italia punta soprattutto alla coppia Marta Bassino e Federica Brignone, che nelle ultime stagioni hanno saputo ottenere dei piazzamenti importanti. Le ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Italia si affida alper provare a cancellare lo zero dal medagliere deidi. La gara che fa il suo esordio nella rassegna iridata pare essere l’occasione giusta per la squadra azzurra, che si gioca carte damolto importanti. Un format rivoluzionato per l’occasione con la fase di qualificazione che gli atleti divisi in due gironi e su una pista diversa rispetto a quellafase finale. I migliori otto di ogni gruppo (al termine di due discese) si qualificheranno per la sfide ad eliminazione diretta, con due manche per ogni turno dagli ottavi fino alla finale. In campo femminile l’Italia punta soprattutto alla coppia Martae Federica, che nelle ultime stagioni hanno saputo ottenere dei piazzamenti importanti. Le ...

ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - ItalianAirForce : Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Mondiali in DIRETTA: Bassino e Brignone all’attacco De Aliprandini per stupire - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Mondiali in DIRETTA: Bassino e Brignone all’attacco De Aliprandini per stupire - #alpino… -