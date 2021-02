Sci alpino, medagliere Mondiali Cortina 2021: tutte le medaglie (Di martedì 16 febbraio 2021) Il medagliere aggiornato in tempo reale dei Mondiali 2021 di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo. Gli atleti arrivano in Italia per due settimane di gare in cui verranno assegnate le medaglie in tutte le discipline. La selezione azzurra, dopo gli ottimi risultati raggiunti nelle ultime stagioni, punta a conquistare parecchi riconoscimenti tra le nevi di casa. IL PROGRAMMA DELLE GARE I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GARA PER GARA LA DIRETTA E I LIVE GARA PER GARA GLI ITALIANI PRESENTI PER OGNI GARA IL medagliere AGGIORNATO (NELL’ORDINE ORO – ARGENTO – BRONZO) Svizzera 2 1 4 Austria 3 1 0 Usa 1 0 1 Italia 1 0 0 Germania ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilaggiornato in tempo reale deidi sciche si svolgeranno ad’Ampezzo. Gli atleti arrivano in Italia per due settimane di gare in cui verranno assegnate leinle discipline. La selezione azzurra, dopo gli ottimi risultati raggiunti nelle ultime stagioni, punta a conquistare parecchi riconoscimenti tra le nevi di casa. IL PROGRAMMA DELLE GARE I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GARA PER GARA LA DIRETTA E I LIVE GARA PER GARA GLI ITALIANI PRESENTI PER OGNI GARA ILAGGIORNATO (NELL’ORDINE ORO – ARGENTO – BRONZO) Svizzera 2 1 4 Austria 3 1 0 Usa 1 0 1 Italia 1 0 0 Germania ...

ItalianAirForce : Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle… - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - myluckyfeather : RT @GeorgeSpalluto: E' il primo ORO ???? nello sci alpino femminile ai Mondiali dal 1997 quando a Sestriere Deborah Compagnoni vinse Slalom e… - nicolas_di_bari : RT @Eurosport_IT: Finalmente arriva la prima medaglia per l'Italia, ed è tutta d'oro con Marta #Bassino nel parallelo! ???????? #EurosportSCI… -