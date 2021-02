Sci alpino, Marta Bassino CAMPIONESSA DEL MONDO! L’oro del destino, apoteosi in parallelo! (Di martedì 16 febbraio 2021) Marta Bassino si tinge d’oro ai Mondiali di sci alpino a Cortina. La prima medaglia azzurra della rassegna iridata arriva grazie alla piemontese, che ha trionfato nel parallelo. Ventiquattro anni dopo Isolde Kostner, l’Italia torna a festeggiare un titolo in un Mondiale e lo fa proprio nella prima volta di questa specialità in un Campionato del Mondo. Il destino e la fortuna si sono sicuramente messi di mezzo per Bassino, che si è qualificata per ottava nel suo gruppo, rischiando anche l’eliminazione, visto che Lara Della Mea le è arrivata dietro di un solo centesimo. Questo ha permesso alla piemontese di scendere sempre nella seconda manche sulla pista rossa, quella nettamente più veloce, e di rimontare ad ogni turno, sfruttando anche un regolamento che probabilmente dovrà essere rivisto ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021)si tinge d’oro ai Mondiali di scia Cortina. La prima medaglia azzurra della rassegna iridata arriva grazie alla piemontese, che ha trionfato nel parallelo. Ventiquattro anni dopo Isolde Kostner, l’Italia torna a festeggiare un titolo in un Mondiale e lo fa proprio nella prima volta di questa specialità in un Campionato del Mondo. Ile la fortuna si sono sicuramente messi di mezzo per, che si è qualificata per ottava nel suo gruppo, rischiando anche l’eliminazione, visto che Lara Della Mea le è arrivata dietro di un solo centesimo. Questo ha permesso alla piemontese di scendere sempre nella seconda manche sulla pista rossa, quella nettamente più veloce, e di rimontare ad ogni turno, sfruttando anche un regolamento che probabilmente dovrà essere rivisto ...

ItalianAirForce : Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle… - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - Eurosport_IT : Finalmente arriva la prima medaglia per l'Italia, ed è tutta d'oro con Marta #Bassino nel parallelo! ????????… - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino oro a pari merito!... - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Mondiali di #sci #Brignone furiosa dopo il #parallelo: 'Gara assurda e ingiusta. Non so se mi passerà' -