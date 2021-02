Sci alpino | Luca De Aliprandini | “Oggi mi sentivo bene | l’ho buttata via Mi dispiace tanto”

(Di martedì 16 febbraio 2021)Deè uscito ai quarti di finale nel parallelo maschile valido per i Mondiali di sciin corso a Cortina, chiudendo al quinto posto assoluto. L’azzurro ha parlato a fine gara ai microfoni di RaiSport, raccontando quanto accaduto in gara. L’azzurro analizza la sconfitta patita ai quarti di finale per appena sei centesimi: “Miperchémivia, sul blu ho limitatoi danni, era una grande chance. Nella seconda non ho vistoil segno, spingere è nel mio sangue ed ho pagato“. Sulla pista die sulla gara di domani: “C’è quasi un secondo di differenza tra le piste, non è giusto che nella prima ...

'Sventola finalmente il tricolore a Cortina 2021! Fantastica Marta Bassino, oro nel gigante parallelo e prima medaglia #ItaliaTeam ai Mondiali di. Complimenti a Marta e alla Fisiofficial! Ora non fermiamoci più'. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò via twitter si complimenta con Marta Bassino per la medaglia d'oro ai ...Nel gigante parallelo l'azzurra ottiene lo stesso tempo complessivo della Liensberger ma vince perché in svantaggio nella prima manche CORTINA D'AMPEZZO - Ai Mondiali di, in corso di svolgimento a Cortina d'Ampezzo, arriva la prima medaglia per la spedizione azzurra. A conquistarla é stata Marta Bassin o nel Gigante parallelo femminile. La ventiquattrenne ...Sci alpino, le pagelle del parallelo maschile e di quello femminile dei Mondiali di Cortina 2021: strepitosa Marta Bassino.Si avvicina l’ora dell’esordio per Matteo Gatti e Alberto Tamagnini, i due portacolori sammarinesi impegnati nel Mondiale di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Oggi ultimi allenamenti a Dobbiaco, a circa ...