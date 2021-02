Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Adesso inizia il mio vero Mondiale” (Di martedì 16 febbraio 2021) L’unico azzurro qualificato per gli ottavi del parallelo maschile dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 è Luca De Aliprandini, grazie al sesto tempo sulla pista rossa (passavano i migliori otto assieme ai migliori otto della pista blu) in 32?63. Così l’azzurro, dopo la qualifica, alla FISI: “La pista è stata bagnata, ogni tanto si spaccava un po’. Sono partito a tutta, sono entrato ed era l’unica cosa che contava. Adesso si riparte in condizioni completamente diverse, si può partire finalmente con il mio vero Mondiale“. Negli ottavi, dalle ore 14.00, per lui l’elvetico Marco Odermatt. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) L’unico azzurro qualificato per gli ottavi del parallelo maschile dei Mondiali di scidi Cortina 2021 èDe, grazie al sesto tempo sulla pista rossa (passavano i migliori otto assieme ai migliori otto della pista blu) in 32?63. Così l’azzurro, dopo la qualifica, alla FISI: “La pista è stata bagnata, ogni tanto si spaccava un po’. Sono partito a tutta, sono entrato ed era l’unica cosa che contava.si riparte in condizioni completamente diverse, si può partire finalmente con il mio“. Negli ottavi, dalle ore 14.00, per lui l’elvetico Marco Odermatt. Foto: LaPresse

