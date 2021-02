Sci alpino, il destino ha scelto Marta Bassino. Qualificata per 1 centesimo, poi due pari merito… (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Italia si è finalmente sbloccata ai Mondiali di Cortina e lo ha fatto grazie alla medaglia d’oro conquistata da Marta Bassino in parallelo. Un incredibile trionfo al termine di una giornata “pazza” per la piemontese, che si è trovata prima ad un passo dall’eliminazione nelle qualificazioni e poi protagonista di una cavalcata incredibile e piena di colpi di scena nelle sfide ad eliminazione diretta. Tutto è cominciato al mattino dalle qualifiche con Bassino che ha strappato proprio l’ultimo posto disponibile, chiudendo all’ottavo posto nel gruppo rosso. Un solo centesimo è quello che ha diviso la piemontese dalla compagna di squadra Lara Dalla Mea, con la giovane azzurra che stava riuscendo nell’incredibile sorpresa di eliminare la più illustre connazionale. Il destino e la fortuna hanno giocato ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Italia si è finalmente sbloccata ai Mondiali di Cortina e lo ha fatto grazie alla medaglia d’oro conquistata dain parallelo. Un incredibile trionfo al termine di una giornata “pazza” per la piemontese, che si è trovata prima ad un passo dall’eliminazione nelle qualificazioni e poi protagonista di una cavalcata incredibile e piena di colpi di scena nelle sfide ad eliminazione diretta. Tutto è cominciato al mattino dalle qualifiche conche ha strappato proprio l’ultimo posto disponibile, chiudendo all’ottavo posto nel gruppo rosso. Un soloè quello che ha diviso la piemontese dalla compagna di squadra Lara Dalla Mea, con la giovane azzurra che stava riuscendo nell’incredibile sorpresa di eliminare la più illustre connazionale. Ile la fortuna hanno giocato ...

