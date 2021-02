Sci alpino, Cortina 2021: Italia, chance da medaglia nel gigante parallelo senza Shiffrin, Gisin, Pinturault, Kristoffersen (Di martedì 16 febbraio 2021) L’esordio mondiale del gigante parallelo arriva in una settimana già piena di impegni, in cui si gareggia senza fermarsi mai, motivo per cui le assenze pesanti non mancano, sia a livello maschile che femminile. E l’Italia può cercare di approfittarne al meglio perché, soprattutto al femminile, vanta diverse interpreti in grado di comportarsi al meglio e magari sfruttare pure la ghiotta occasione. Hanno detto no, infatti, fra gli altri, anche Pinturault e Kristoffersen, cioè il primo e secondo dell’unico parallelo maschile disputato in stagione a Lechi, e Shiffrin e Gisin, tra le ragazze, due atlete già protagoniste del format, in passato, soprattutto la prima, più volte vincente. Difficile stilare un pronostico a livello maschile, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) L’esordio mondiale delarriva in una settimana già piena di impegni, in cui si gareggiafermarsi mai, motivo per cui le assenze pesanti non mancano, sia a livello maschile che femminile. E l’può cercare di approfittarne al meglio perché, soprattutto al femminile, vanta diverse interpreti in grado di comportarsi al meglio e magari sfruttare pure la ghiotta occasione. Hanno detto no, infatti, fra gli altri, anche, cioè il primo e secondo dell’unicomaschile disputato in stagione a Lechi, e, tra le ragazze, due atlete già protagoniste del format, in passato, soprattutto la prima, più volte vincente. Difficile stilare un pronostico a livello maschile, ...

