Sci Alpino | Bassino | “Chiusura impianti sciistici? Sembra una presa in giro”

La sciatrice azzurra Marta Bassino, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky dopo l'oro conquistato nel gigante parallelo ai Mondiali di Cortina 2021, ha parlato della decisione di lasciar chiusi gli impianti sciistici: "Chiusura impianti sci? Mi fa male al cuore che le stazioni sciistiche non possano aprire dopo tutto quello che è stato questo anno difficile. Avevano detto di si, e ora no, Sembra un po' una presa in giro, come se fosse la montagna il problema, quando in realtà basta vedersi attorno i centro delle città, è un vero peccato e mi dispiace".

