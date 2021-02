Scatta il bacio nella notte tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò VIDEO

(Di martedì 16 febbraio 2021) IltraMai ci saremmo aspettati che in appena tre giornosarebbero stati così vicini. I due nel corso di questi mesi all’interno della Casa del GF Vip non si sono mai calcolati se non nel momento in cui l’attrice gli ha scritto un L'articolo proviene da Novella 2000.

giadinagrisu : RT @tempoweb: Scatta il bacio tra #Rosalinda e #Andrea. Grande Fratello Vip, colpo di scena nella notte @giadinagrisu - infoitcultura : GF Vip, scatta un passionale bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda: è successo subito dopo la puntata - Salmour2 : RT @tempoweb: Scatta il bacio tra #Rosalinda e #Andrea. Grande Fratello Vip, colpo di scena nella notte @giadinagrisu - Federica16001 : Ma zenga e Rosalinda si sono baciati? Non sono riuscita a guardare la diretta aiuto, mi hanno inviato un sacco di… - tempoweb : Scatta il bacio tra #Rosalinda e #Andrea. Grande Fratello Vip, colpo di scena nella notte @giadinagrisu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta bacio

Leggi ancheun passionaletra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga La nomination di Rosalinda non è per niente piaciuta a Dayane , che le ha mostrato tutta la sua delusione: "Ci sono rimasta ...Grande Fratello Vip:il primo veropassionale tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (VIDEO) Tanto tuonò che piovve come si suol dire. Difatti poche ore fa Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono dati il primo ...Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono baciati, con tanta passione e grande entusiasmo. Una reazione sorta dopo che la concorrente ha legato particolarmente con Andrea Zenga, e a tal proposito, in c ...Sorpresa nella notte al Grande Fratello Vip 5. Il reality show si avvia alla conclusione riservando un colpo di scena: il bacio tra Rosalinda ...