Sartor, altri guai: arrestato per droga (Di martedì 16 febbraio 2021) Luigi Sartor è finito nei guai. L'ex calciatore, che ha indossato diverse maglie, Roma, Juve, Inter e Parma è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Sartor è stato sorpreso dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 febbraio 2021) Luigiè finito nei. L'ex calciatore, che ha indossato diverse maglie, Roma, Juve, Inter e Parma è statoper detenzione di sostanze stupefacenti.è stato sorpreso dalla ...

Luigi Sartor è finito nei guai. L'ex calciatore, che ha indossato diverse maglie, Roma, Juve, Inter e Parma è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Sartor è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza di Parma mentre insieme a un complice stava curando una serra con 106 piante di marijuana in un casolare abbandonato di Lesignano Palmia, una piccola ...

L'emba di Uniud e Confindustria Udine a Milano

...nazionale e costituisce un nuovo punto di partenza per progettare ulteriori accordi con altri ... Il direttore dell'Executive MBA , Marco Sartor : " La partnership tra Università di Udine, Assolombarda, ...

Boscoreale, reati in prescrizione: salvi i 91 furbetti del municipio

Timbravano il cartellino e poi lasciavano gli uffici comunali. La prescrizione salva i 91 «furbetti del badge» del Comune di Boscoreale, nonostante in 41 fossero stati arrestati ...

