Sant’Anna Pisa, Gaetana Morgante unica italiana in ‘Rule of law report 2021’ (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Gaetana Morgante, ordinaria di Diritto penale alla Scuola Superiore Sant’Anna e direttrice del suo Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo), è l’unica esperta italiana nominata dalla Commissione Europea – Direzione Giustizia e Affari Interni – per contribuire alla redazione del “Capitolo Italia” del “Rule of Law Report 2021”. Così in un comunicato la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il documento si occuperà di temi di cruciale importanza come il sistema giudiziario, l’anti-corruzione e il pluralismo dell’informazione. L’obiettivo di questo report è analizzare la situazione di ciascuno Stato dell’Unione Europea su specifici temi, per indicare linee guida di riforma della legislazione. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Gaetana Morgante, ordinaria di Diritto penale alla Scuola Superiore Sant’Anna e direttrice del suo Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo), è l’unica esperta italiana nominata dalla Commissione Europea – Direzione Giustizia e Affari Interni – per contribuire alla redazione del “Capitolo Italia” del “Rule of Law Report 2021”. Così in un comunicato la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il documento si occuperà di temi di cruciale importanza come il sistema giudiziario, l’anti-corruzione e il pluralismo dell’informazione. L’obiettivo di questo report è analizzare la situazione di ciascuno Stato dell’Unione Europea su specifici temi, per indicare linee guida di riforma della legislazione.

Francibaldo77 : Conferenze del #CollegiodellaSapienza #Onaosi 'La proprietà intellettuale, una modesta proposta per la sua aboliz… - donato_centrone : @mara_carfagna @peppeprovenzano Un grosso in bocca al lupo al dott. Provenzano, ex allievo del Sant'Anna di Pisa, curriculum invidiabile - Angelosantang14 : RT @Sipuofare24: 'Oggi siamo catapultati in una giungla di messaggi green, fin troppi' queste le parole di Fabio Iraldo docente all'Univers… - Sipuofare24 : 'Oggi siamo catapultati in una giungla di messaggi green, fin troppi' queste le parole di Fabio Iraldo docente all'… - toscananotizie : Dalla @regionetoscana via libera al potenziamento degli interventi di #innovazione urbana a #Lucca, nel quartiere S… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Anna Pisa Impatto Zero, come funziona il progetto di LifeGate contro la CO2 LifeGate