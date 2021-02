(Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – Quella disarà la settima partecipazione al Festival di. L’artista si è già aggiudicata due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano ‘Sincerità’, e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con ‘Controvento’. Nel 2015è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival. “’Potevi fare di più’ ha sonorità sognanti e soffici – dice la cantante – non soul, non ce la posso fare a fare la cantante nera. La voce è una parte estetica importante. Ma è necessario che chi canta vesta la propria voce, la rappresenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Sanremo: Arisa, ‘Festival c’è da 71 anni e se togliamo pure quello...’ (3)... - TV7Benevento : Sanremo: Arisa, ‘Festival c’è da 71 anni e se togliamo pure quello...’ (2)... - OndeFunky : Arisa ha un talento incredibile che a volte le si è rivoltato contro. Ora sembra aver fatto pace con la bravura e l… - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Sanremo 2021, Arisa porta 'Potevi fare di più' e dice: 'La felicità esiste' - SuperGaietta : RT @astronavemusica: .@ARISA_OFFICIAL in gara a #Sanremo2021 con il brano #PoteviFareDiPiù contenuto nel suo prossimo album di inediti http… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Arisa

Questo sarà un festival speciale, perché al di là di come andranno le cose, sarà il segno della ripartenza.' Rispetto alle limitazioni per gli artisti aspiega che ha preso una casa ...Aspettando di vedereal Festival di, ci siamo fatti una intensa chiacchierata. Potevi fare di più è un testo di rinascita, di presa di coscienza del sé: credi abbia un valore speciale ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Quella di Arisa sarà la settima partecipazione al Festival di Sanremo. L’artista si è già aggiudicata due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Pro ...Arisa è in gara al 71° Festival di Sanremo con la canzone Potevi fare di più, scritta da Gigi D’Alessio. Il testo racconta di una donna che tenta di terminare una relazione ormai divenuta asfissiante, ...