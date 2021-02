Sanlorenzo e Ferretti alleati per prendere Perini Navi (Di martedì 16 febbraio 2021) I due gruppi hanno creato una nuova società per rilevare il cantiere fallito Galassi e Perotti: «Il nostro accordo è un passaggio epocale per la nautica» Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 16 febbraio 2021) I due gruppi hanno creato una nuova società per rilevare il cantiere fallito Galassi e Perotti: «Il nostro accordo è un passaggio epocale per la nautica»

