Sampdoria, attacco a forza quattro: resta il caso La Gumina (Di martedì 16 febbraio 2021) Sampdoria, attacco a forza quattro: resta da capire il caso La Gumina, doppiamente escluso dai convocati per Benevento e Fiorentina La Sampdoria è passata dall'avere il solo Fabio Quagliarella come soluzione d'attacco a poter scegliere tra il capitano blucerchiato e Keita Balde, Ernesto Torregrossa, Manolo Gabbiadini. E poi c'è Antonino La Gumina. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 L'attaccante, il cui riscatto dall'Empoli è diventato obbligatorio con il primo punto di febbraio, è stato escluso sia dai convocati per il match in trasferta a Benevento che per la partita casalinga contro la Fiorentina. Una situazione legata sicuramente al mercato, che in alcuni campionati è ancora ...

