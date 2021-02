Salvini torna alla carica | «L’euro? Di irreversibile c’è solo la morte»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la recente virata moderata sull’immigrazione, è bastata una frase a far vacillare la “svolta europeista” di Matteo. A rimescolare le carte, aumentando quel velo di pregresso scetticismo sull’improvvisa apertura del leader del Carroccio, sono arrivate le parole dello stesso, ospite a L’Aria che tira: «? Dic’èla». Questa posizione, fa intendere il leader leghista, non dovrebbe andare a minare il nuovo governo, dove invece devono «prevalere i punti di unione, non quelli di disunione», mentre anche a livello personale «oggi mi tengo per me le mie simpatie e le mie antipatie». Ma l’uscita sulnon è passata inosservata, tant’è che il segretario del Partito Democratico, Nicola ...

Il Messaggero

... diceche sulla questione dei migranti - mentre a Porto Empedocle attracca la Open Arms con a bordo 146 persone soccorse al largo della Libia - guarda a Bruxellesa chiedere al nuovo ...Secondo Alberto Brambilla, ex consigliere della Lega ai tempi del varo di "Quota 100", misura dalla quale ha preso le distanze in dissenso con Matteo, la spesa per assistenza si conferma il ...Mentre nel governo si cerca un metodo di lavoro per sciogliere il "nodo liti" nella maggioranza, il dibattito con il Pd si infiamma nuovamente sulla "conversione europeista" della Lega ...