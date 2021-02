Salvini cambia idea e difende Speranza: “Deporre ascia di guerra, sostegno al ministro” (Di martedì 16 febbraio 2021) Dietrofront di Salvini: “Deporre ascia guerra, sostegno a Speranza” ”È il momento di Deporre l’ascia di guerra, sostegno al ministro Speranza”: così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un’intervista in cui fa dietrofront sulle critiche al ministro della Salute. “Questo è il momento di Deporre l’ascia di guerra. Con un milione di posti di lavoro già saltati, penso che la politica debba usare il tempo per risolvere i problemi. Il ministro Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo da tutti i punti di vista” ha ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) Dietrofront di: “” ”È il momento dil’dial”: così il leader della Lega, Matteo, nel corso di un’intervista in cui fa dietrofront sulle critiche aldella Salute. “Questo è il momento dil’di. Con un milione di posti di lavoro già saltati, penso che la politica debba usare il tempo per risolvere i problemi. Ilha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo da tutti i punti di vista” ha ...

StefanoFeltri : Salvini si veste da moderato ma la Lega non cambia pelle - POST1T : Amo il mio pollice. Ogni volta che appare Salvini in TV e due secondi dopo parte con uno dei suoi immancabili elen… - angela_massi : RT @Arturo_Scotto: Se #Speranza è il bersaglio della destra che per mesi ha civettato con il negazionismo vuol dire che sta facendo bene. C… - TuzioristaGreen : RT @Arturo_Scotto: Se #Speranza è il bersaglio della destra che per mesi ha civettato con il negazionismo vuol dire che sta facendo bene. C… - ferne1908 : RT @Arturo_Scotto: Se #Speranza è il bersaglio della destra che per mesi ha civettato con il negazionismo vuol dire che sta facendo bene. C… -