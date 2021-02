Salerno | piazza San Francesco | arrivano le telecamere

aSalerno_it : #salerno 'Comune ripristini la targa al monumento ai caduti in piazza Vittorio Veneto' - Notiziedi_it : Salerno, i giardini storici di piazza Alario sventrati e «abbandonati» - salernonotizie : Carnevale: Comune chiude Piazza Abate Conforti e Sant’Agostino e arenile Santa Teresa - tvoggi : MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI SALERNO, CHIUSE PIAZZA CONFORTI, PIAZZA SANT’AGOSTINO E SANTA TERE… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno piazza

anteprima24.it

Vietati gli assembramenti. È questa la parola d'ordine per l'amministrazione comunale diche, in occasione del giorno di Carnevale, ha disposto la chiusura diAbate Conforti,Sant'Agostino e arenile di Santa Teresa, lasciando il libero accesso agli esercizi ...Carnevale, al centro il sindaco di- come titola il quotidiano 'Le Cronache' - chiude alcune piazze principali. La drastica misura ha lo scopo di vietare gli assembramenti. OutAbate Conforti,Sant'Agostino e l'...Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, con la consigliera comunale Paola De Roberto ha presentato questa mattina i dettagli del nuovo impianto di video sorveglianza installata in Piazza San Francesco.È cucita addosso alle abitudini dei giovanissimi l’ultima ordinanza con la quale il sindaco dispone, per la giornata di oggi, dalle 9 alle 22, la chiusura di tre luoghi simbolo ...