Salerno | “miracolo” al Ruggi | due gravidanze a rischio salvate contemporaneamente

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl reparto della gravidanza adell’ospedale disi conferma un’eccellenza sanitaria italia. Due interventi eccezionali, avvenuti entrambi lo scorso 3 febbraio, hanno vista impegnata l’équipe diretta dal dottor Mario Polichetti (nella foto con le due neo-mamme). La signora Rita Parrilli, 29enne di San Mango Piemonte, si trovava al terzo cesareo ed era affetta da placenta percreta. Nonostante questo, però, ha dato alla luce Davide, un bel bambino di 2.940 grammi, senza complicazioni. “Si tratta un intervento eccezionale perché la placenta percreta è una evenienza drammatica che mette in pericolo la vita della madre e del nascituro. Noi siamo uno dei pochi centri in Italia dove si effettuano questi interventi“, ha spiegato Polichetti. La seconda paziente, invece, è Julieann Esquierra. Anche lei è stata operata, ...

