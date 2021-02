Sacchi | “Le polemiche degli ultimi giorni? Che tristezza | in Italia viviamo male il calcio”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Arrigoha parlato così in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: E’ stata una settimana ricca di, in perfetton style. La lite Agnelli-Conte in Coppa, le proteste di Pirlo e Simone Inzaghi per i rigori subiti… Che effetto le hanno fatto?“Mi hanno lasciato profonda amarezza, dispiacere, malinconia. Confermandomi quello che, ahimè, già sapevo. E cioè che noiilin modo diverso rispetto ad altre Nazioni: in quelle anglosassoni è uno sport con regole ferree e fair play; in quelle latine e sudamericane viene vissuto con allegria, condivisione e spettacolo. Da noi invece ilè spesso la rivisitazione di quanto accadeva nelle arene 2000 anni fa. Non a caso uno dei cori più frequenti negli stadi, quando ci ...

andreab92067554 : @pisto_gol @hevalwoland @massimozampini Maurizio sempre gli altri che capiscono male.... tu invece.... mi sorprende… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi polemiche

alfredopedulla.com

Arrigo, è stata una settimana ricca di, in perfetto italian style. La lite Agnelli - Conte in Coppa Italia, le proteste di Pirlo e Simone Inzaghi per i rigori subiti… Che effetto le ......personale dell'Asl per certificare l'operato della Polizia senza dar adito alle solitee ... Nel deposito, 211di farina, (per un peso complessivo superiore alle 5 tonnellate) in pessimo ...L’ex c.t.: "Non abbiamo cultura sportiva. Il nostro calcio ricorda le arene di 2000 anni fa. Chi critica il Milan ricordi da dove è partito. Che bravo Italiano. Conte deve migliorare la fase di transi ...Dal 1° febbraio in città è attiva la nuova raccolta dei rifiuti in plastica e indifferenziato. Con l’utilizzo di sacchi (la cui quantità annua è stabilita dai membri della famiglia) recanti un codice ...