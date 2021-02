Rugby, il ct della Francia Galthié positivo al Covid (Di martedì 16 febbraio 2021) Brutte notizie per il Rugby francese. Il Ct della Nazionale transalpina Fabien Galthié è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la federazione francese con un comunicato stampa. L’allenatore è asintomatico e resterà in isolamento per una settimana, proprio come un altro membro dello staff ugualmente positivo al tampone. Negativi invece i test sul gruppo squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Brutte notizie per ilfrancese. Il CtNazionale transalpina Fabienè risultatoal-19. Ad annunciarlo è stata la federazione francese con un comunicato stampa. L’allenatore è asintomatico e resterà in isolamento per una settimana, proprio come un altro membro dello staff ugualmenteal tampone. Negativi invece i test sul gruppo squadra. SportFace.

OverTheLine65 : 'Vite' da Rugby - Diffusione del Rugby rischi e strategie Intervista a Giovanni Poggiali Presidente del Comitato Re… - Lucio_freni : RT @isabellaisola3: Rispetto e stima per la Nazionale Italiana di #Rugby Nessuno dei nostri giocatori si è inginocchiato per i #BlackLivesM… - OverTheLine65 : 'Vite' da Rugby - Conosciamo Giovanni Poggiali Intervista a Giovanni Poggiali Presidente del Comitato Regionale Emi… - OverTheLine65 : 'Vite' da Rugby Intervista a Giovanni Poggiali Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federazione I… - aledige : RT @isabellaisola3: Rispetto e stima per la Nazionale Italiana di #Rugby Nessuno dei nostri giocatori si è inginocchiato per i #BlackLivesM… -