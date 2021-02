Roma | tenta di fare il “furbo” alla cassa | paga solo 9 euro | ma nella giacca nascondeva merce rubata

(Di martedì 16 febbraio 2021) Un italiano di 52 anni, E.T.H., successivamente a essere entrato all’interno di un supermercato in Via Palmiro Togliatti, si è impossessato di alcuni materiali elettrici esposti e, utilizzando un coltello a serramanico, ha aperto una confezione con all’interno un prodotto elettrico nascondendolo. Ilto furto Convinto che nessuno lo avesse notato, si è avvicinato alle casse e lì hatodellaalimentare pari a circa 9ndo di rubare i prodotti elettrici per un valore totale di circa 290. Quando sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, a seguito di richiesta del personale di vigilanza, dopo aver bloccato l’uomo, lo hanno perquisito rinvenendo oltre al coltello, ...

