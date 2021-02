Roma, si avvicina Musso? Il portiere non smentisce: "Il grande salto arriverà" (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 febbraio 2021 - La scelta del nuovo portiere sembra essere ricaduta su Juan Musso : la Roma avrebbe raggiunto un primo accordo con l' Udinese per il cartellino del giocatore che potrebbe ... Leggi su quotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021), 16 febbraio 2021 - La scelta del nuovosembra essere ricaduta su Juan: laavrebbe raggiunto un primo accordo con l' Udinese per il cartellino del giocatore che potrebbe ...

Annamaria___02 : @sicparvis04 Amore stiamo facendo il triplo che per Tommy. Se Stefania si avvicina alla porta rossa io scendo a Rom… - forzaroma : Un super #Veretout guida la Roma verso il #Braga. L’agente: “Poteva andare al Napoli”. Si avvicina #Musso #ASRoma - sportface2016 : #Roma, passi in avanti per #Musso - BombeDiVlad : ???? #Roma, superata la concorrenza dell’ #Inter per #Musso dell’ #Udinese ??I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV… - Roma_Cristiana : RT @Giuseppe_alari: Mirjana Medjugorje 24 Giugno 1981 Vedi URL: -