Roma | rapina in gioielleria | denunciato 19enne

(Di martedì 16 febbraio 2021) Aveva svaligiato unaalcuni giorni fa, armato di coltello, con un bottino da diverse migliaia di euro. Ad incastrarlo, le immagini di video sorveglianza e una leggerezza cruciale, l’aver lasciato le proprie impronte digitali sulle superfici in vetro. Si chiude così il caso delladello scorso 10 febbraio in zona Circonvallazione Gianicolense. Dalle immagini a circuito chiuso, gli investigatori erano riusciti da subito a dedurre, studiando le movenze e la gestualità deltore, che si trattasse di un ragazzo giovane. La sua fuga, poi, verso Largo San Vincenzo de Paoli, aveva fatto ipotizzare una residenza del ladro nelle vicinanze. Dopo aver tenuto d’occhio alcuni ragazzi del quartiere, le indagini si sono soffermate quindi su un cittadino italiano di 19 anni, con precedenti di polizia, per il quale è stata trovata ...

La foto sopra si riferisce a un video che ho girato sabato 13 febbraio verso le ore 16 in zona via Taglio - Piazza. Inoltre chi le scrive ha subito un tentativo dida parte di 3 minorenni ...Nel pomeriggio di ieri, 15 Febbraio , un uomo di 35 anni è stato rapinato in strada mentre svolgeva il suo lavoro durante delle consegne in zona Romanina. Lae la denuncia Rapinato in strada mentre svolgeva il suo lavoro. E' questa la storia di un 35enne , il quale mentre effettuava delle consegne , è stato avvicinato da due malviventi a bordo di ...